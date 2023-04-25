Трое из раненых были госпитализированы. Спасатели разбирают завалы.

Российские оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по самому центру города Купянск и попали в здание местного Краеведческого музея.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в настоящее время известно, что 10 граждан получили ранения. "Трое из них госпитализированы, у семерых легкие повреждения и они получили помощь на месте, два человека остаются под завалами", - сообщил он.

"Все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы работают на месте, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям", - отметил глава ОВА.

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Синегубов предупредил, что вероятность новых ракетных ударов по Харькову и населенным пунктам области остается достаточно высокой. "Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях", – призвал он.

Удар по Купянску уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Имеем право и будем отвечать!", - подчеркнул Зеленский.

"Пока известно о погибшей работнице музея и десяти раненых. Под завалами еще есть люди. Ликвидация последствий обстрела продолжается. Привлечены все необходимые службы", - сообщил детали президент.

Текущая ситуация в Харьковской области

В течение суток под огнем оккупантов находилось по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области. В частности, враг ударил по пгт Дворична Купянского района. Во время артиллерийского обстрела погибла 60-летняя женщина.

Под минометным огнем врага находился город Волчанск Чугуевского района. Там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

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