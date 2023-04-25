В Купянске Харьковской области во время разборки завалов здания Краеведческого музея, в которое утром 25 апреля попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй погибшей женщины.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого российского теракта", - отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
При этом он призвал всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги.
Ракетный удар РФ по Купянску - что сообщалось
Как писал УНИАН, утром 25 апреля российские войска ударили ракетой С-300 по самому центру города Купянск, попав в здание местного Краеведческого музея.
Изначально Синегубов сообщил о десяти пострадавших в результате удара: "Трое из них госпитализированы, у семерых - легкие повреждения, они получили помощь на месте, два человека остаются под завалами".
Позже президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной акт террора РФ, сообщил об одной погибшей женщине, работнице музея.