Из-под завалов достали тело еще одной женщины.

В Купянске Харьковской области во время разборки завалов здания Краеведческого музея, в которое утром 25 апреля попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй погибшей женщины.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого российского теракта", - отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

При этом он призвал всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги.

Видео дня

Ракетный удар РФ по Купянску - что сообщалось

Как писал УНИАН, утром 25 апреля российские войска ударили ракетой С-300 по самому центру города Купянск, попав в здание местного Краеведческого музея.

Изначально Синегубов сообщил о десяти пострадавших в результате удара: "Трое из них госпитализированы, у семерых - легкие повреждения, они получили помощь на месте, два человека остаются под завалами".

Позже президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной акт террора РФ, сообщил об одной погибшей женщине, работнице музея.

Вас также могут заинтересовать новости: