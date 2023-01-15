Спасательная операция длилась более 10 часов.

Ночью спасатели услышали из-под завалов разрушенного ударом оккупантов дома в Днепре голос женщины. Сегодня утром ее удалось спасти, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

"Под завалами разрушенного дома в Днепре спасатели услышали голос женщины. Сейчас продолжаются работы по ее освобождению", - сообщали в ГСЧС около 2 часов ночи и опубликовали видео с места.

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что видел начало этой операции собственными глазами.

Видео дня

"Где-то на пятом этаже спасатели нашли человека, который подавал сигналы, что он жив. Подогнали кран, подогнали носилки, чтобы эвакуировать. Будем молиться, чтобы этого человека спасли. На моих глазах подъехала скорая, реанимационный автомобиль. Я считаю, что нам удалось спасти еще одного человека", - сказал он в эфире телемарафона.

По словам министра внутренних дел, спасательная операция длилась 10,5 часов. Услышать голос женщины под завалами удалось во время "минуты тишины" около часа ночи. В 11:30 она была спасена из-под завалов.

Как отметил мэр Днепра, по состоянию на сейчас разыскивается еще 40 человек, которые могут быть под завалами дома. Из-за этого общее число жертв может существенно возрасти.

"По состоянию на 11:00 погиб 21 человек, из них один ребенок. Травмирован 71 человек, из них 13 детей. Спасено 38... Я думаю, что жертв будут десятки. Есть проблема, что сейчас на улице температура минус. Есть шансы найти людей в стояках, находящихся возле основного места провала. Надеемся, что найдем кого-то еще. Я думаю, что мы закончим (спасательную операцию - УНИАН) в три ночи", - сказал он.

Удар по Днепру 14 января

В субботу, 14 января, российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Украины, в частности, Днепр. По городу запустили ракету Х-22, которая известна как "убийца авианосцев".

Ракета попала в жилой дом – девятиэтажку на 16 подъездов, где проживали около 1700 человек. В результате атаки полностью разрушен один из подъездов, где могли проживать до 200 человек.

Пока остается неизвестной судьба нескольких десятков людей. Как рассказывали в днепровской мэрии, люди, которые остаются под завалами, пишут сообщения, чтобы их удалось найти и не повредить. Кроме того, спасатели делают "минуты тишины", во время которых вслушиваются и пытаются услышать людей, находящихся под обломками дома.

Сейчас в доме отсутствует электро- и газоснабжение. В уцелевших подъездах выбиты стекла. Более 1000 человек нуждаются в жилье.

Россияне хохочут над трагедией, призывая к усилению террора против украинцев.

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