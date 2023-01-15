Потерпевшие регулярно выходят на связь.

Специалисты продолжают разбирать завалы на месте уничтоженной российской ракетой многоэтажки в Днепре в надежде спасти как можно больше живых людей. Местным властям известно, что они есть и ждут помощи.

Как рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, потерпевшие регулярно выходят на связь – буквально пишут смс из-под завалов.

"Под завалами еще остаются живые люди, а живые люди есть. Они продолжают писать смс. Периодически мы делаем моменты "тишины" - и люди из-под завалов кричат, чтобы их не повредить. Хотелось бы делать работу быстрее, но делаем с минимальным вредом, чтобы люди при этом не пострадали, чтобы не был нанесен вред оставшихся в живых", - поделился чиновник.

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14 января Россия выпустила 38 ракет различного типа по украинским городам, целясь, в частности, в энергообъекты. В то же время в Днепре оккупанты попали в многоэтажку, в которой проживало около 1700 человек.

В уничтоженном подъезде могли находиться до 200 человек, среди которых 50 - дети. Известно, что среди пострадавших - 14 детей, самому младшему ребенку три года. Все дети госпитализированы, состояние одной из пострадавших - девятилетней девочки - описывают как тяжелое.

В доме отсутствует свето- и газоснабжение, в результате удара один (по другой информации - два) подъезд полностью разрушен, в других - выбиты стекла. Более 1000 человек нуждаются в жилье.

Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать из-под них людей. Мэр Днепра Борис Филатов информировал, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.

Вместе с тем россияне хохочут над трагедией, призывая к еще большей крови среди украинских гражданских.

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