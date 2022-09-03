По мнению советника ОП, на фоне санкций и помощи США планы России организовать новое наступление в Украине провалятся.

Советник Офиса президента Алексей Арестович уверен, что у России не хватит сил для нового масштабного наступления в Украине.

Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе с российским юристом Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, российской армии критически не хватает живой силы.

"Команда в Москве о создании четырех армейских корпусов была дана в середине апреля. К августу они еле-еле создали один неполновесный, который должен был насчитывать 15 тысяч военных, а насчитывает меньше 10-ти. Понятно, как они будут мобилизоваться дальше?... В плен начали попадать 55-60-летние "джентльмены" с российской стороны… Они не способны создать один корпус, я очень хочу посмотреть, как они будут мобилизовываться", – отметил советник ОП.

Арестович добавил, что на фоне санкций и помощи США Украине план России организовать новое наступление провалится.

"Их план предусматривает затягивание войны, тяжелые осень и зима для Украины… Тем временем они соберутся с силами, накопят крылатых ракет и к весне, в конце зимы получат возможность провести еще одну или две операции… Все это легко прихлопывается 12-миллиардным пакетом военной помощи от США", – отметил он.

"Если вдруг война затянется, представим себе самый ужасный вариант, и они снова ломанутся в феврале-марте, их встретят уже по-настоящему. А вот (еще одно наступление) на весну-лето… я очень сомневаюсь", – добавил Арестович.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия может привлечь к боевым действиям в Украине еще до 350 тысяч военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: