Кадровый голод в вооруженных силах страны-террориста ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще с первых дней войны.

Россия может привлечь к боевым действиям в Украине еще до 350 тыс. военнослужащих.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире "Военного телевидения Украины".

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, Россия имеет мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего Советского союза - это и Армения, и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, то получается 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", – рассказал представитель военной разведки Украины. Видео дня

Он отметил, что кадровый голод в вооруженных силах страны-террориста ярко проявился после многочисленных людских потерь, которых оккупанты понесли еще с первых дней войны.

По словам Скибицкого, в марте-апреле российским руководством было принято решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами РФ соответствующие контракты. Когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в РФ стало меньше желающих, которые хотят заключить контракт для прохождения военной службы.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне не отказались от намерений захватить Донбасс, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

На востоке ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. Также противник ведет бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов. На Южнобугском направлении был отбит штурм русских вблизи Потемкиного.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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