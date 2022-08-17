В результате ночных ударов россиянами в Одесской области разрушены база отдыха и несколько частных домов.
Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Предварительно-трое раненых. Однако спасательная операция продолжается.
"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Одесской области. В результате попадания двух вражеских ракет разрушена одна база отдыха и несколько частных зданий. Произошел пожар. Ранены три человека - им оказана необходимая медицинская помощь. Спасатели сразу приступили к тушению пожара. Спасательная операция сейчас продолжается", - сказал он.
Как писал УНИАН, в ночь на 17 августа российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область и Харьков.
Кроме того, оккупанты обстреляли и Николаев. Известно о попадании в гражданские объекты.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Вечером 16 августа Генштаб сообщал об успешном отражении врага на четырех направлениях.
Бои продолжались на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
Утром, 17 августа, оккупанты нанесли удары по Одесской области и Харькову.
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 43 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.