Известно о трех раненых.

В результате ночных ударов россиянами в Одесской области разрушены база отдыха и несколько частных домов.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Предварительно-трое раненых. Однако спасательная операция продолжается.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Одесской области. В результате попадания двух вражеских ракет разрушена одна база отдыха и несколько частных зданий. Произошел пожар. Ранены три человека - им оказана необходимая медицинская помощь. Спасатели сразу приступили к тушению пожара. Спасательная операция сейчас продолжается", - сказал он.

Как писал УНИАН, в ночь на 17 августа российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область и Харьков.

Кроме того, оккупанты обстреляли и Николаев. Известно о попадании в гражданские объекты.

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Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Вечером 16 августа Генштаб сообщал об успешном отражении врага на четырех направлениях.

Бои продолжались на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Утром, 17 августа, оккупанты нанесли удары по Одесской области и Харькову.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 43 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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