За шесть месяцев полномасштабного вторжения в Украину русская армия потеряла почти 44 000 своих военных. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 150 российских солдат.
Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Ежедневно возрастают и потери россиян в технике. На сегодня уничтожено:
- танков - 1880 (+4) од.
- боевых бронированных машин - 4152 (+11) ед.,
- артиллерийских систем – 989 (+4) од.,
- РСЗО - 263 (+2) ед.,
- средств ПВО - 136 ед.,
- самолетов - 233 ед.,
- вертолетов - 196 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 790 (+3),
- крылатых ракет - 190 (+3),
- кораблей/катеров - 15 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед.,
- специальной техники - 92.
Также, как передает Генштаб Вооруженных сил Украины, наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
А тем временем в поселке Азовское во временно оккупированном Крыму с утра горит российская воинская часть. ВСУ попали в схрон с боеприпасами, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".
Также зафиксировано два взрыва во временно оккупированном Мелитополе. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель, из-за чего остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами.