Россия за сутки потеряла в полномасштабной войне против Украины около 150 своих военных,

За шесть месяцев полномасштабного вторжения в Украину русская армия потеряла почти 44 000 своих военных. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 150 российских солдат.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Ежедневно возрастают и потери россиян в технике. На сегодня уничтожено:

танков - 1880 (+4) од.

боевых бронированных машин - 4152 (+11) ед.,

артиллерийских систем – 989 (+4) од.,

РСЗО - 263 (+2) ед.,

средств ПВО - 136 ед.,

самолетов - 233 ед.,

вертолетов - 196 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 790 (+3),

крылатых ракет - 190 (+3),

кораблей/катеров - 15 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед.,

специальной техники - 92.

Также, как передает Генштаб Вооруженных сил Украины, наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

А тем временем в поселке Азовское во временно оккупированном Крыму с утра горит российская воинская часть. ВСУ попали в схрон с боеприпасами, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

Также зафиксировано два взрыва во временно оккупированном Мелитополе. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель, из-за чего остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами.

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