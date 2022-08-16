Враг предпринимал попытки наступать, но безуспешно, а кое-где еще продолжается бой.

Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и уходом.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, на Харьковском направлении зафиксировано дистанционное минирование местности неподалеку населенных пунктов Победа и Украинка.

По данным Генштаба, на Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины.

"В районах населенных пунктов Новая Дмитровка Дибровное российские оккупанты применили боеприпасы зажигательной действия. Неподалеку Мазановки противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском направлении подразделения врага совершили обстрел со ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григоровка, Переездное и Раздоловка.

"Возле Ивано-Дарьевки при поддержке авиации противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил",- отмечается в сводке.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктур в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска, а также враг нанес авиаудары неподалеку Яковлевки и Соледара.

"Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения бежал. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и уходом", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении противник вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет наступление неподалеку Новомихайловки, боевые действия продолжаются.

На Южнобугском направлении непутевая попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки завершилась для оккупантов значительными потерями и бегством, добавили в Генштабе.

Как писал УНИАН, вечером 16 августа российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. В результате атаки врага повреждена транспортная инфраструктура и гаражный кооператив.

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