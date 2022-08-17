На данный момент выясняются подробности обстрелов.

Ночью 17 августа российские оккупанты обстреляли Одесскую область.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"Одещина атакована вражескими ракетами. Выясняются все детали удара. Подробности – позже", – написал он.

Кроме того, в эту же ночь российские войска ударили ракетами по Харькову. Местные Telegram-каналы сообщили о запуске ракет из Белгорода. В это время в Харьковской области была объявлена вохлушная тревога.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли Николаев ночью 17 августа. Взрывы слышали в разных районах города.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о попаданиях в гражданские объекты и повреждениях жилых домов. Кроме того, в городе перестали работать линии 101 и 112.

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