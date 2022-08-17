Ночью 17 августа в Николаеве прогремела серия мощных взрывов.
Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Мощные взрывы в Николаеве. Их слышно в разных районах города. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщил он.
Позже Сенкевич сообщил, что в Николаеве временно не работают линии 101 и 112.
"В случае необходимости звоните по городскими номерами: (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18", - добавил он.
Обновлено. Спустя какое-то время городской голова Николаева сообщил о последствиях обстрела:
"Есть попадания в гражданские объекты, повреждения жилых домов. Подробности не даю. Все нужные службы работают на местах. Вся информация – утром".
Напомним, 16 августа, мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о серии взрывов за городом во время воздушной тревоги. Городской голова связал атаку рашистов со взрывами на военных объектах россиян в Крыму.