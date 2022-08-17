Взрывы слышали в разных районах города.

Ночью 17 августа в Николаеве прогремела серия мощных взрывов.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы в Николаеве. Их слышно в разных районах города. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщил он.

Позже Сенкевич сообщил, что в Николаеве временно не работают линии 101 и 112.

"В случае необходимости звоните по городскими номерами: (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18", - добавил он.

Обновлено. Спустя какое-то время городской голова Николаева сообщил о последствиях обстрела:

"Есть попадания в гражданские объекты, повреждения жилых домов. Подробности не даю. Все нужные службы работают на местах. Вся информация – утром".

Напомним, 16 августа, мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о серии взрывов за городом во время воздушной тревоги. Городской голова связал атаку рашистов со взрывами на военных объектах россиян в Крыму.

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