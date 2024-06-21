Генеральный штаб не подтверждал эту информацию.

Российские захватнические войска оккупировали поселок Шумы в Бахмутском районе Донецкой области. По данным переписи 2001 года, там проживало 95 человек

Вечером аналитики DeepState сообщили в своем Telegram-канале, что обновили карту боевых действий. "Враг оккупировал Шумы и продвинулся в Соколе и Северном", - говорится в сообщении.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не подтверждали оккупацию населенного пункта. В последней сводке сообщалось, что за эти сутки на Покровском направлении состоялась почти треть всех боестолкновений на фронте. В районах Воздвиженки, Новоалександровки и Сокола идут бои.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: