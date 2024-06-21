В Генштабе информируют об успешном поражении в целом ряда объектов нефтеперерабатывающей отрасли и других важных целей РФ в течение последних двух ночей.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально информирует о поражении Силами обороны ряда важных объектов врага на территории РФ, в том числе мест хранения "шахедов".

"Ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенным в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией", - сообщает Генштаб в Telegram.

Также, по данным Генштаба, этой ночью беспилотными авиационными комплексами атакованы Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы. Кроме этого, нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских захватчиков в Брянской области и временно оккупированном Крыму. Информация о поражении вражеских целей уточняется.

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Кроме того, в ночь на 20 июня подразделения Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея.

"В районе нефтебазы "Энемская" зафиксировано не менее пяти взрывов, после чего начался пожар. Подтверждается также поражение склада горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области. Известно о повреждении как минимум одной емкости с нефтепродуктами", - говорится в сообщении Генштаба.

Как отмечается, Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины.

Атаки на РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщила, что на аэродроме в Ейске зафиксировано несколько очагов пожара. В частности пожары были в районе зданий аэродрома, их назначение неизвестно.

Кроме того, был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае. "Крымский ветер" информировал также о прилете в районе Волгоградского НПЗ, который принадлежит ПАО Лукойл-Волгограднефтепереработка. По словам местных жителей, в Волгограде этой ночью слышали около 40 взрывов.

В Минобороны РФ заявили о перехвате более 100 дронов, в частности, 70 БПЛА - над оккупированным Крымом и акваторией Черного моря и еще 43 - в Волгоградской области. Также утверждается, что были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

Как сообщал УНИАН, ряд стран-партнеров Украины позволил Силам обороны применять их средства поражения, в частности ракеты, по военным объектам на территории РФ.

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