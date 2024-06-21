Вертолет поднимали в воздух для поиска и уничтожения украинских надводных дронов.

Российские силы противовоздушной обороны 21 июня сбили собственный транспортно-боевой самолет Ка-29 вблизи Анапы в Краснодарском крае. Весь экипаж погиб, сообщают российские Telegram-каналы.

Российские пропагандисты заявили, что сбили свой самолет якобы из-за сегодняшней масштабной атаки ВСУ на РФ. По их словам, Украина начала применять в своих ударах новую тактику: одновременную атаку беспилотниками и безэкипажными катерами.

"Они (украинцы - ред) применили новую тактику. Одновременная атака БЭКами и БпЛА. Чтобы отразить атаку катеров, нужно поднимать в воздух самолеты, чтобы отбиться от БпЛА нужно уничтожать воздушные цели. А одно с другим у нас не дружит", - заявляют в РФ.

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Как известно, вертолет Ка-29 был задействован в операциях по поиску и уничтожению украинских надводных дронов. А "отминусовал" вражеский Ка-29 их же комплекс "Панцирь". Сейчас власти страны-террористки не дали официальных комментариев по этому поводу.

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Как ранее писал УНИАН, этой ночью ВСУ нанесли успешный удар по местам хранения российских "шахедов" в Краснодарском крае.

"Ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией", - сообщает Генштаб.

Впоследствии выяснились, что под прицельным ударом Украины также оказались сразу три российских НПЗ. Речь идет об Афипском, Ильском и Краснодарском заводах. Как известно, это ключевые заводы РФ, на которых, в частности, изготавливают мазут для кораблей черноморского флота.

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