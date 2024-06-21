Горячее всего на Покровском направлении, там произошла почти треть всех боестолкновений на фронте.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 99. Российские оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать на нескольких направлениях, на Покровском - особенно активно. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны.

Отмечается, что на Купянском направлении идут бои в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовка, Песчаное, Синьковка и Берестовое. Сейчас здесь продолжаются пять боестолкновений. Всего за день на Купянском направлении насчитывается уже 13 попыток оккупантов приблизиться к нашим позициям.

В то же время, на Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Невского, Серебрянского леса и Новосадового. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 10 боестолкновений.

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"На Торецком направлении продолжается три из пяти боестолкновений за сегодня. Враг применил КАБы по городу Торецк. По предварительной информации на этом направлении с начала суток враг потерял 40 военнослужащих. Повреждена артустановка и один танк. Горячее всего на Покровском направлении. Здесь состоялась почти треть всех боестолкновений на фронте. В районах Воздвиженки, Новоалександровки и Сокола идут бои. Сейчас враг совершил 31 попытку улучшить свои позиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе проинформировали, что на Кураховском направлении продолжается два боестолкновения в районе Красногоровки, а на Новопавловском направлении ведутся бои в районах Водяного и Старомайорска.

На Приднепровском направлении враг уже в третий раз за сегодня атаковал украинских защитников у Крынок. Продолжается бой. Наши защитники держат занятые позиции.

Война России против Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью ВСУ нанесли успешный удар по местам хранения российских "шахедов", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией.

Также, по данным Генштаба, этой ночью беспилотными авиационными комплексами атакованы Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы. Кроме этого, нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских захватчиков в Брянской области и временно оккупированном Крыму.

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