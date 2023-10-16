За минувшие сутки на Бахмутском направлении ликвидировано более 150 оккупантов.

Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают продвижение на Бахмутском направлении, российские захватчики понесли серьезные потери.

Об этом начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона. По его словам, Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, но обороняются на Купянском и Лиманском, потому что враг продолжает наступательные действия.

"На Бахмутском направлении продолжаем движение, в частности, в направлении Горловки. Там есть успехи, и еще произошло 7 боевых столкновений, в ходе которых было ликвидировано 157 оккупантов. Уничтожили один "Пион" с калибром 203 мм, один "Град" и очень много различной техники, ствольных и реактивных систем залпового огня, среди которых пушки Д-30, Д-20, и уничтожили 28 FPV-дронов, что является очень высоким показателем", - сказал Евлаш.

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Он отметил, что вчера вблизи Купянска было отражено 15 атак противника и уничтожено 23 образца вражеской техники и вооружения. Это 8 танков Т-72, 8 единиц боевой бронированной техники, среди которых четыре БМП-1, две БМП-2 и две МТ-ЛБ. Также украинские военные отрабатывают минометные расчеты врага - нанесены удары по одному 82-мм и одному 120-мм минометам. Вчера неприятель более 300 раз нанес удары именно из минометов.

Также 25-я Воздушно-десантная бригада сбила вражеский вертолет Ми-8. этот вертолет залетел в зону достежимости украинской ПВО. Вертолет был полностью уничтожен выстрелом из противотанкового ракетного комплекса вместе с личным составом.

Еще украинским воинам удалось ликвидировать российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Поле".

Евлаш также рассказал, что у врага остается много оснащения, в частности, много различных танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. Также враг имеет преимущество в авиации и постоянно наносит удары с Су-35 и Су-25.

"У врага есть много танков. Преимущественно это типа Т-72. Иногда попадаются Т-90 - мы видели как они во время прорыва поражаются нашими "Стугнами". Однако, наряду с этим, мы видим затыкание дыр мобилизованным личным составом, который не обучен, или имеет очень низкие профессиональные способности", - сказал Евлаш.

Он отмечает, что враг имеет проблемы с новыми образцами вооружения, потому что на производство влияют санкции и другие факторы, которые не позволяют регулярно заменять стволы, которые изнашиваются.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские защитники отразили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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