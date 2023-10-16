За сутки уничтожено, в частности, 17 танков противника, поделились в Генштабе.

Потери врага на сегодня в Украине пересекли новую психологическую отметку - теперь составляют более 288 тысяч российских захватчиков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 860 оккупантов, и теперь общие вражеские потери составляют примерно 288 тысяч 630 человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По его данным, также уничтожено еще 17 танков противника, 23 боевых бронированных машины, 44 артиллерийских системы, одна реактивная система залпового огня, один самолет и один вертолет, 11 дронов оперативно-тактического уровня, 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 5 единиц спецтехники.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны на нескольких направлениях, но бесполезно. Силы обороны истощают врага на всех участках фронта и продолжают наступление.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел бесполезные штурмовые действия в районах Авдеевки и еще ряда населенных пунктов Донецкой области. Украинские воины отразили более 15 атак врага. На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

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