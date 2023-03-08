Они свозят зерно в местный ангар.

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне отбирают зерно у местных фермеров. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В населенном пункте Ульяновка Васильковского района временно оккупированной территории Запорожской области, по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерно зерновых культур с близлежащих сельских хозяйств и ферм района", - говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что россияне под видом покупки по очень заниженным ценам на самом деле просто конфискуют зерновые у аграриев.

Видео дня

Как РФ ворует украинское зерно

Оккупанты систематически вывозят в РФ краденое украинское зерно с территорий, которые им удалось захватить. Летом прошлого года россияне воровали зерно и переправляли его в аннексированный Крым, а оттуда продолжали вывозить кораблями. Так, в октябре 2022 года издание Financial Times разоблачило теневую схему торгвли краденным украинским зерном.

А в декабре 2022 года стало известно, что Россия украла у Украины пшеницы минимум на $1 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: