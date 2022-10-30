Журналисты ознакомились с документами и показали на одном из примеров, как Россия вывозит краденное на оккупированной части Украины зерно.

Россия незаконно продает зерно, украденное на оккупированной территории Украины, подделывая документы и манипулируя движением судов.

Журналисты Financial Times провели расследование и показали одну из теневых схем, как РФ торгует зерном, украденным на оккупированных территориях Запорожской области.

Документы, изученные FT и в которых прослеживается путь партии пшеницы весом 2675 тонн, были подтверждены спутниковыми снимками, данными транспондеров, доставки, наблюдениями за судами на севере Турции и интервью с контрабандистами и торговцами.

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Эта небольшая партия дает представление о том, как работает незаконная торговля и как различные российские учреждения работают вместе, чтобы прикрывать частные компании и суда.

Как удалось выяснить, для торговли ворованным зерном оккупанты 15 мая создали компанию "Государственный зерновой оператор", руководителем которой стал Никита Бусел, основатель двух бутик-отелей и сети кофеен в центральной части России.

Однако эта компания не имеет ни украинской, ни российской регистрации. Ее задачей является кража зерна у местных фермеров и его перепродажа на экспорт. Вырученные от продажи средства шли на поддержку российских оккупантов.

Владельцы и менеджеры украинских агробизнесов, эвакуировавшиеся из оккупированного региона, рассказали FT, что этот "Государственный зерновой оператор" перепродает зерно, украденное с их складов или собранное с полей, которыми они ранее владели.

"Они состряпали правительство, а потом состряпали и эту компанию. Утверждая, что он будет заниматься закупками зерна. Они захватили наши складские помещения. И теперь они занимаются там своей так называемой коммерческой деятельностью", — говорит менеджер одного из предприятий, которое до вторжения находилось в Бердянске. Он добавляет, что оккупанты не оставляют местным фермерам выбора – или продавать им зерно по заниженной цене, либо его просто у них отберут.

В рекламном ролике этой компании оккупантов говорится, что покупатели краденного зерна есть в России, Турции, Сирии и Иране. "Государственный зерновой оператор", похоже, все еще работает: каждую неделю он публикует списки цен за тонну, по которым заставляет местных фермеров продавать сельхозпродукцию.

FT не смогли связаться с этой компанией ни по одному из доступных каналов связи.

13 августа оккупационные власти подписали документы по разрешению экспорта 2675 тонн пшеницы через Бердянск. Чтобы убедить потенциальных покупателей в том, что зерно безопасно, соответствует санитарным нормам и обрабатывается должным образом, городские власти подготовили множество документов о его происхождении. Со всеми этими документами также ознакомились журналисты FT.

В них прямо указано, что продавцом зерна является "Государственный зерновой оператор". Также согласно документам, груз прибыл из оккупированной Запорожской области Украины.

Для транспортировки краденного зерна оккупанты использовали судно Pawell, которое ходит под сирийским флагом. Само судно Pawell принадлежит, вероятно, фиктивной британской компании Pawell Shipping Co LLP LLPCo. Однако по адресу регистрации о такой компании ничего не знают.

На другом документе, подписанном также 13 августа, капитан судна Виктор Смольский напечатал короткую англоязычную записку: "Я, капитан т/х ​​"ПАУЭЛЛ", флаг - СИРИЯ, заявляю, что прекратил погрузку… Судно загружено до полной грузоподъемности".

Немногие суда будут загружаться в оккупированном порту, поскольку это может привести к санкциям. Однако, суда под сирийским флагом, такие как Pawell, часто заходят в оккупированные украинские порты, часто доставляя грузы прямо в Сирию.

Еще до того, как Pawell прибыл в оккупированную Украину, он запутал свои следы. Согласно данным корабельного транспондера AIS (устройства, передающего свое местоположение другим судам), 31 июля судно прибыло в Керченский пролив и стало на якорь. Однако вечером 10 августа он выключил транспондер и исчез с радаров.

Pawell снова появился в Керченском проливе 15 августа - через два дня после того, как согласно изначальным документам, судно было заполнено зерном в Бердянске.

Однако теперь был подготовлен второй пакет документов, в котором говорилось, что зерно было загружено не в оккупированном Бердянске, а в порту "Кавказ" в Керченском проливе (Краснодарский край РФ). Местом происхождения зерна указана не оккупированная Запорожская область, а российский Тольятти. Также был изменен и продавец зерна – им стала компания "Геос" российского бизнесмена Игоря Пожидаева.

Сам Пожидаев отрицает, что зерно имеет отношение к оккупированной части Украины и утверждает, что имеет пакет документов, подтверждающих это. Однако отказался предоставить журналистам хоть какой-то из них для подтверждения своих слов.

Со вторым пакетом документов судно направилось в Турцию и прибыло 3 сентября в порт Самсун. Краденное у Украины зерно пытались продать азербайджанскому бизнесмену Акбару Асгарову, но в итоге он отказался. "Мы держимся подальше от ненадежных соглашений", - сказал он.

После этого судно снова отключило транспондер, а через несколько недель снова появилось на радарах в восточной части Черного моря, однако уже без груза.

Конечным пунктом назначения стал турецкий порт Хопа недалеко от границы с Грузией. Пожидаев отказался отвечать, кто стал покупателем зерна, кроме того, что оно было продано в Турции. Он также подчеркнул, что турецких покупателей устроили предоставленные документы.

Кража Россией украинского зерна

После оккупации украинских территорий Россия начала воровать украинское имущество, в том числе зерно. По состоянию на 7 июня сообщалось, что Россия украла до 500 тысяч тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов. Большая часть этого груза была доставлена в порты оккупированного Крыма, а затем перевезена судами, в том числе теми, которые находятся под западными санкциями.

Веб-сайты отслеживания морских судов и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судах. Они часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

В августе посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что краденое украинское зерно за границу перевозят 87 судов. "Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока", - отметил он.

В октябре стало известно, что до конца 2022 года Россия может вывезти всего 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий Украины. Если российские планы будут реализованы, то РФ может получить за счет нелегального экспорта зерна около 600 миллионов долларов.

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