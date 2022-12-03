Оценки NASA Harvest относятся к пшенице и пока исключают другие культуры или продовольство, которые содержались в хранилищах на захваченных территориях.

На оккупированных территориях Украины Россия собрала пшеницы на сумму не менее 1 миллиарда долларов.

Исследование спутниковых снимков программы NASA по исследованию продовольственной безопасности и сельскому хозяйству дает представление о том, где урожай был собран или остался неубранным, пишет Bloomberg.

Согласно данным NASA Harvest, на оккупированной территории Украины россияне собрали почти 6 млн тонн пшеницы. Было убрано около 88% озимых, засеянных на этих территориях, а неубранные поля находились в основном вдоль линии фронта.

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В исследовании отмечается, что российские корабли экспортируют украденное украинское зерно в ряд стран, включая Ливию и Иран. Однако, оценить объемы отправленного трудно, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов. Сама Россия отрицает кражу зерна, хотя официальные лица публично рекламируют возобновление поставок зерна из оккупированных портов.

Оценки NASA Harvest относятся к пшенице и пока исключают другие культуры или продовольство, которые содержались в хранилищах на захваченных Россией территориях. Полученные данные не указывают на то, что произошло с посевами после их сбора.

Анализ NASA Harvest также свидетельствует о том, что в этом году в Украине фермеры собрали 26,6 млн тонн пшеницы, что на несколько миллионов тонн больше, чем прогнозировалось.

Главный прокурор Швейцарии - ведущего центра торговли сырьевыми товарами - предупредил, что коммерциализация награбленного сырья может представлять собой военное преступление.

Кража Россией украинского зерна

Россия начав полномасштабное вторжение в Украину в феврале захватила часть нашей территорий. С оккупированных территорий РФ воровала технику и продовольствие.

По состоянию на первую неделю июня было известно, что Россия украла до 500 тысяч тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов. Большая часть этого груза была доставлена в порты оккупированного Крыма, а затем вывезена судами, в том числе теми, которые находятся под западными санкциями. РФ скрывает информацию о привлеченных судах. Они часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявлял, что краденое украинское зерно за границу перевозят 87 судов.

А в конце октября издание Financial Times провело расследование и показалj одну из теневых схем, как РФ торгует зерном, украденным на оккупированных территориях Запорожской области. Небольшая партия зерна, которую удалось отследить, дает представление о том, как работает незаконная торговля и как различные российские учреждения работают вместе, чтобы прикрывать частные компании и суда.

По оценкам экспертов, до конца 2022 года Россия может вывезти всего 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий Украины. Если российские планы будут реализованы, то РФ может получить за счет нелегального экспорта зерна около $600 миллионов.

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