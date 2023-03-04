Жителей города попросили не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.

Поздно вечером в субботу, 4 марта, в Запорожье прогремел мощный взрыв. По всей Запорожской области объявили воздушную тревогу.

"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении издания "Суспільне".

На данный момент ничего не сообщается о причинах и последствиях взрыва.

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В то же время в пресс-службе Запорожская ОВА в Telegram призвали жителей и гостей города находиться в безопасных местах до завершения тревоги.

"Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь", - подчеркнули представители областной военной администрации.

Удар россиян по Запорожью 2 марта - что известно

В ночь на 2 марта армия Российской Федерации ударила по спящему Запорожью, предварительно, из зенитно ракетного комплекса С-300. Одна из ракет попала в многоэтажный дом в центре города. В результате под завалами оказались местные жители. Оккупанты уничтожили более десяти квартир со второго по пятый этажи.

Изначально сообщалось о семерых погибших. К вечеру субботы, 4 марта, стало известно, что число жертв после российского ракетного удара по многоэтажке выросло до 11, среди погибшиз маленький ребенок.

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