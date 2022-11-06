На Херсонщине Вооруженные силы Украины уничтожили склад российских оккупантов с боеприпасами.
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 90 огневых задач по позициям, логистическим объектам, местам дислокации и технике противника. В Скадовском районе Херсонщины уничтожен склад с боеприпасами. Другие потери и повреждения доразведываются", - сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.
По словам Назарова, обстановка на юге остается напряженной. Противник продолжает вести оборону и пытается удерживать занятые рубежи.
В течение ночи оккупанты наносили огневое поражение по позициям подразделений ВСУ и тыловых районах с мирным населением, применяя ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.
Сейчас группировка оккупационного флота в Черном море состоит из 3 кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя.
Ситуация на фронте: Херсонское направление
До 21 октября в Херсонской области ВСУ освободили более 80 населенных пунктов.
Аналитики Американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты могут перейти на левый берег Днепра и сдать Херсон.
"Администрацию" оккупантов уже переместили в Скадовск. А в Херсоне исчезают флаги РФ.
В то же время в оперативном командовании "Юг" предупредили, что россияне могут пытаться создать впечатление, что покинули населенные пункты.
Оккупанты готовятся к уличным боям и размещают подразделения в домах жителей Херсона и ближайших населенных пунктов, переодевается в гражданскую одежду.