Другие потери и повреждения доразведываются.

На Херсонщине Вооруженные силы Украины уничтожили склад российских оккупантов с боеприпасами.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 90 огневых задач по позициям, логистическим объектам, местам дислокации и технике противника. В Скадовском районе Херсонщины уничтожен склад с боеприпасами. Другие потери и повреждения доразведываются", - сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.

По словам Назарова, обстановка на юге остается напряженной. Противник продолжает вести оборону и пытается удерживать занятые рубежи.

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В течение ночи оккупанты наносили огневое поражение по позициям подразделений ВСУ и тыловых районах с мирным населением, применяя ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

Сейчас группировка оккупационного флота в Черном море состоит из 3 кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя.

Ситуация на фронте: Херсонское направление

До 21 октября в Херсонской области ВСУ освободили более 80 населенных пунктов.

Аналитики Американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты могут перейти на левый берег Днепра и сдать Херсон.

"Администрацию" оккупантов уже переместили в Скадовск. А в Херсоне исчезают флаги РФ.

В то же время в оперативном командовании "Юг" предупредили, что россияне могут пытаться создать впечатление, что покинули населенные пункты.

Оккупанты готовятся к уличным боям и размещают подразделения в домах жителей Херсона и ближайших населенных пунктов, переодевается в гражданскую одежду.

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