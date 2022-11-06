При этом они продолжают нести потери на этом направлении.

Россияне продолжают пить и стрелять друг в друга в зоне боевых действий, свидетельствуют перехваты Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Позавчера вообще что творилось. Здесь же слева от нас "разведосы", ну, разведка. Ночью вскакиваю, что-то около 12 вечера, стрельба идет около нас прямо. Оказывается, "разведосы" пошли за провизией, и они смотрят в ночник, перепутали с х***лами и давай в друг друга х***ить, короче. Там раненые есть. Они идут к нам, а нас командир не предупредил, чуть не пристрелили их там", – рассказал оккупант, находящийся в Херсонской области, в разговоре с супругой.

Также российский захватчик рассказал, как он и его сослуживцы смогли найти алкоголь и начали избивать друг друга.

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"Мы, я и еще двое, три человека из нашей роты, поехали в город Безводное, километров 10 от нас. Пустой поселок. Мы там н***я не нашли, ни картошку, ничего. Нашли пасечника мужика, х***а тоже, Как охота было его пристрелить. А нам солдаты говорят, вы внимания не обращайте, он чистый укроп. … Взяли 50 литров вина. Вот ты прикинь, 40 человек слягли. Кому-то е***о бьют, кто-то стреляет. П***ец, что тут творилось вчера. Начпрод у нас есть, ну кто выдает хавку, ему прикладом по е***у раз шесть дали", – рассказывает он.

Оккупант также подтвердил информацию супруге о больших потерях среди жителей Миаса (Челябинская область РФ), откуда он родом.

"35 "двухсотых", 1 "трехсотый". Это наши, миасовские. Это куда нас хотели откатить, вывести. Они сами чуть-чуть виноваты, столпились около машины, легли около "Урала". И машину в***али. Такое нельзя делать и кучковаться", – отмечает он.

Ситуация на фронте: Херсонское направление

К 21 октября в Херсонской области ВСУ освободили более 80 населенных пунктов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, оккупанты могут перейти на левый берег Днепра и сдать Херсон.

"Администрацию" оккупантов уже переместили в Скадовск. А в Херсоне пропадают флаги РФ.

В то же время в Оперативном командовании "Юг" предупредили, что россияне могут пытаться создать впечатление, что оставили населенные пункты.

Оккупанты готовятся к уличным боям и размещаютт подразделения в домах жителей Херсона и ближайших населенных пунктов, переодевается в гражданскую одежду.

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