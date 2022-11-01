В то же время, оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области.

Российскую оккупационную администрацию Херсона переместили в город Скадовск.

Об этом говорится в вечернем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области.

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"Враг прибегает к запугиванию мирных жителей, распространяя информацию о возможном подрыве плотины Каховской ГЭС. В то же время, местное население лишено средств коммуникации. Российскую оккупационную администрацию Херсона перемещено в город Скадовск", - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что постоянные потери личного состава в подразделениях противника, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины, оккупационное командование пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими.

"С теми, кто отказывается участвовать в боевых действиях, проводят так называемую "работу" сотрудники ФСБ Российской Федерации", - говорится в сводке.

Что происходит на Херсонском направлении

5 октября Путин подписал псевдодокументы о "принятии в состав РФ" ряда украинских областей, среди них - Херсонская. Накануне РФ организовала псевдореферендум по этому вопросу.

Потом оккупанты объявили об "эвакуации" население с правого берега оккупированной Херсонской области на левый. Коллаборанты также сбежали оттуда из-за страха контрнаступления ВСУ.

В украинской власти не исключают, что россияне на этом направлении прибегнут к провокациям - могут обстрелять жилые массивы Херсона и обвинить в этом ВСУ.

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