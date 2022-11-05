Враг хочет избежать прорыва защитников Украины с правого берега Днепра, отметили в американском Институте изучения войны.

На захваченной части северо-запада Херсонской области российские захватчики, вероятно, занимаются созданием условий для контролируемого отступления.

Противник хочет избежать прорыва украинских воинов с правого берега Днепра, идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российским войскам, вероятно, придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом берегу...", - отметили аналитики.

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Ситуация в Херсонской области во время войны с РФ - самое важное

Вооруженные силы Украины в результате контрнаступления, о начале которого стало известно в конце августа, по состоянию на 21 октября в Херсонской области уже деоккупировали 88 населенных пунктов.

В ISW предупреждали, что враг способен нанести удар по Каховской гидроэлектростанции, обвинить в атаке украинскую сторону, а потом прикрыть свое отступление спровоцированным наводнением. Противник даже проводил массовую "эвакуацию".

21 октября в ВСУ сообщали, что враги пытаются прикрыть мирными жителями перемещение своей техники паромными переправами.

Советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань рассказал, что вражеская "эвакуация" населения закончилась после того, как очень мощно отработала наша артиллерия - возле Антоновского моста поражены катера и баржи, которые использовали захватчики.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что враг делает вид отступление с правого берега Херсонской области, чтобы устроить провокацию и обвинить ВСУ в обстреле гражданских.

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