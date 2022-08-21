Также были ликвидированы российские оккупанты, но точное число не указывается.

На Днепропетровщине украинские защитники уничтожили несколько единиц техники, которая причастна к обстрелам Марганца и Никополя.

Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РВА Евген Евтушенко.

"Парочка техники, которая была ночью причастна к обстрелам Марганца и Никополя, покинула чат навсегда и была утилизирована на металлолом", - написал чиновник.

По его словам, также Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов. Точное число убитых захватчиков не указывается.

Как ранее сообщал УНИАН, россияне всю ночь били по части Днепропетровской области. В результате вражеских атак нет жертв, но была повреждена школа и уничтожен дом.

В Генштабе отметили, что потери России в Украине перешагнули новую психологическую отметку. Украинские военные ликвидировали уже 45,2 тыс. российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожено около 300 российских военных

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