Обошлось без погибших и раненых.

Оккупанты нанесли удары по двум районам Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с четырьмя обстрелами... российская армия из разного оружия била по двум районам области - Никопольскому и Криворожскому. Никопольский район враг накрыл огнем трижды. В Никополь прилетели 10 снарядов из российской ствольной артиллерии. В городе повреждены 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества до 300 человек. Обошлось без погибших и раненых", - сообщил он.

Между тем, по словам Резниченко, по Марганецкой общине враг попал из ствольной артиллерии и "Градов". Без пострадавших и разрушений.

По Криворожскому району российские военные направили "Ураганы". В Апостоловской общине есть разрушение нескольких домов и газопровода. Люди целы.

Война в Украине: актуальные данные

В течение 19 августа враг вел наступление в районе Борщевой на Харьковском направлении, однако понес потери и отступил. Провалом для оккупантов закончился и штурм вблизи Новодмитровки, Вирнопилля и Курульки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются боевые действия.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью содержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, иногда пытается улучшить тактическое положение.

Вечером, 19 августа, серия взрывов прогремела и в оккупированном Крыму. По данным Института изучения войны, россияне сбили БПЛА над Керченским мостом. В общем, ежедневные вечерние атаки на объекты РФ на полуострове и в Херсонской области заставили врага искать новые места для размещения складов и баз.

По мнению Пентагона, позиции российских войск в Украине значительно ослабли, прогресса их продвижения нет.

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