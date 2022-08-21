В результате вражеских атак нет жертв, отметили в Днепропетровской области.

Ночью оккупанты нанесли удары по Днепропетровщине.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Нас обстреливали всю ночь. От вражеских атак снова страдали два района - Никопольский и Криворожский. 5 раз враг ударил по Никопольскому. На Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии - огонь уничтожил оборудование. В городе искорежена школа, один дом разрушен, два десятка - повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света - более 3 000 никопольчан. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали", - сообщил он.

Резниченко также отметил, что Марганецкую громаду трижды накрыли огнем из ствольной артиллерии и "Градов". Люди не пострадали. В Марганце повреждена высоковольтная линия - обесточены более 2 200 квартир. Продолжаются восстановительные работы.

По Мировской громаде враг произвел 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Есть разрушение 5 домов.

В Криворожском районе российские оккупанты из "Ураганов" обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады. Без жертв и разрушений.

Напомним, утром 20-го августа российские захватчики нанесли ракетные удары по территории Украины - смертоносные боеприпасы агрессор направил на Днепропетровскую область. Все вражеские ракеты сбили украинские силы противовоздушной обороны.

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