Эта атака также может оказать глубокое влияние на способность россиян удерживать контроль над югом Украины.

Мощная атака на российскую авиабазу в оккупированном Крыму была делом украинских спецназовцев.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника. Чиновник, общавшийся с газетой на условиях анонимности, не рассказал о деталях операции в Крыму.

Эта атака – это первая существенная эскалация за почти шесть месяцев войны, и она демонстрирует новую способность Украины наносить удары за пределы линии фронта.

В заявлении в среду воздушные силы Украины сообщили, что минимум девять российских военных самолетов были уничтожены на базе. Если информация подтвердится, то эти потери будут самыми большими потерями российских воздушных сил, которые они понесли за один день. Потеря самолетов означает, что Москве будет сложнее атаковать украинские города, по крайней мере пока.

Эта атака также может оказать глубокое влияние на способность россиян удерживать контроль над югом Украины в долговременной перспективе.

Если Крым теперь будет уязвим к дальнейшим нападениям, то России придется охранять ту часть оккупированной территории, которую Кремль считал недостижимой и чувствовал себя там в безопасности. Это ощущение безопасности может миновать, как и неограниченное снабжение сил на юг, сказал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, а ныне глава независимой украинской аналитической организации Центр оборонных стратегий.

Атака продемонстрировала россиянам, что "они нигде непобедимы", — сказал он. "Самое главное, что они не могут чувствовать себя в безопасности в Крыму. Они думали, что они в безопасности в Крыму, и они думали, что они в безопасности на большом расстоянии".

Что именно вызвало взрывы на базе, остается источником предположений. Некоторые военные эксперты подозревают, что удар нанесли с помощью дрону. Возможно, БПЛА направили оперативники, которые прятались неподалеку от базы россиян.

Другой вариант - это заделка взрывчатки представителями движения сопротивления, говорят эксперты. Ракета могла нанести такой ущерб, но нет данных о том, что у Украины есть снаряды необходимой для этого дальности.

Авиабаза в Саках расположена в 140 милях от ближайшей линии фронта, и американские чиновники сказали The Washington Post, что никакого американской оружия не применяли в ударе. Это отвергает возможность того, что для нападения использовали HIMARS. А вот бойцы сопротивления сыграли важную роль в определении главных целей, таких как составы и командные пункты.

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.

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