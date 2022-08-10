Этот аэродром является одним из ключевых аэродромов Крымского полуострова для российской авиации.

На авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму в результате вчерашних взрывов уничтожено 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич написал в Facebook.

"Минус 9 самолетов оккупантов, выведен из строя аэродром! Судя по взрывам, на авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму был также и поражен склад авиационного вооружения. На этой базе россияне в основном размещали многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические разведчики Су-24МР, военно-транспортный Ил-76 и другую авиатехнику", - отметил нардеп.

По информации Завитневича, с Новофедоровки вылетали самолеты, которые наносили ракетные удары по Украине, в частности противорадиолокационными ракетами для подавления украинской противовоздушной обороны.

"Этот аэродром является одним из ключевых аэродромов Крымского полуострова для российской авиации. До 2014 года это была база Вооруженных сил Украины, которую мы обязательно вернем", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 9 августа прозвучала серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму. По данным крымских СМИ, один человек погиб и еще пятеро пострадали.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.

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