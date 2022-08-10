Противники за день потеряли много самолетов, поделились в ВСУ.

Во временно захваченном Российской Федерацией Крыму во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы на военном аэродроме "Саки", и было уничтожено много вражеских самолетов.

На полуострове ликвидированы девять самолетов противника, сообщило в Facebook Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

"Саки! Минус девять самолетов оккупантов", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Крыму 9 августа на военной авиабазе в Новофедоровке прогремели мощные взрывы. Очевидцы рассказали, что горела взлетная полоса военного аэродрома и склады с боеприпасами. Люди начали в панике покидать Новофедоровку и полуостров.

По сведениям СМИ, что в результате взрывов погиб один человек, и есть семь пострадавших.

В Минобороны РФ утверждали, что причина взрывов в Крыму - детонация боеприпасов. В украинском оборонном ведомстве отмечали, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз посоветовали противникам придерживаться правил противопожарной безопасности.

Стоит отметить, что в Крыму взрывы произошли на вражеской авиабазе, с которой самолеты противника в ходе полномасштабной войны с Украиной, которая началась 24 февраля, летали бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.

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