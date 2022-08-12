Forbes подсчитал, что перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 млн – $850 млн.

Различные источники сообщают, что на аэродроме "Саки" в Крыму было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники – в основном истребителей и разведчиков.

Forbes Украина посчитал их стоимость в зависимости от количества и классификации.

За несколько часов до взрывов американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки аэродрома – на них видно, что вблизи аэропорта стояло более 20 самолетов. Преимущественно истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР, один тяжелый военно-транспортный Ил-76 и несколько вертолетов, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Опираясь на различные источники, Forbes подсчитал, что перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 млн – $850 млн.

Forbes оценивает примерную стоимость российских военных самолетов (в некоторых случаях могут быть обстоятельства, которые значительно влияют на цену отдельных единиц): Су-30СМ – $50 млн, Су-24МР – $6 млн, Ил-76 – $86 млн.

Президент Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 10 августа сказал, что Россия потеряла на аэродроме "Саки" 9 военных самолетов. Если предполагать, что все девять потерянных самолетов были дешевле Су-24МР, то общая сумма потерь России – примерно $55 млн, а если дороже Су-30СМ – $450 млн.

Проект разведки из открытых источников UA Weapons Tracker подсчитал, что на аэродроме в Новофедоровке было уничтожено по меньшей мере 11 самолетов – пять истребителей Су-30СМ и шесть ударно-разведывательных самолетов Су-24МР. В таком случае взрывы в Новофедоровке стоили России примерно $300 млн.

Разведчики предполагают, что разрушенной авиатехники может быть больше – вероятно, кроме подтвержденных 11, было уничтожено еще четыре самолета, но пока это не доказано.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm утверждает, что спутниковые снимки не показывают всех последствий удара. По данным их источников из Крыма, потери авиатехники россиян после удара составляют: восемь Су-27, четыре Су-30СМ, пять Су-24, шесть Ми-8 и один Ил-20 на общую сумму примерно $380 млн.

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Сообщалось, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

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