Украина не может установить причину взрывов на аэродроме "Саки" в Крыму, где Россия базирует свою авиацию. Однако результатом в Минобороны Украины довольны.
Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
"Это как раз то явление, когда мы не можем установить причину, но нас вполне удовлетворяет результат. Официально сообщено о минус девяти вражеских самолетов. Это даже затмевает ту же причину, радость от этого уведомления", - рассказала она.
Удар по аэродрому в Крыму
Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.
В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.
Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.