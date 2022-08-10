Официально сообщено о минус девяти вражеских самолетов.

Украина не может установить причину взрывов на аэродроме "Саки" в Крыму, где Россия базирует свою авиацию. Однако результатом в Минобороны Украины довольны.

Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Это как раз то явление, когда мы не можем установить причину, но нас вполне удовлетворяет результат. Официально сообщено о минус девяти вражеских самолетов. Это даже затмевает ту же причину, радость от этого уведомления", - рассказала она.

Удар по аэродрому в Крыму

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.

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