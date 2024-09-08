Он считает, что плохое отношение к новым мобилизованным или отправка бывших заключенных на "мясные штурмы" будет невыгодно для репутации батальона.

Командир "спецбатальона" Шквал, укомплектованного экс-осужденными, с позывным Дельфин объяснил отличие украинского батальона от Шторм Z или ЧВК "Вагнер".

"Всем... О подготовке, отношении и обеспечении, я думаю, вам уже объяснили. Но еще важное отличие: у россиян как были "понятия" на зоне, так они их тянут и в армию. У них не солдаты, не воины, у них зэки, которым выдали оружие. У нас действуют строгие правила. Первое: никакой кастовости. Для меня все, кто подписал контракт, - военнослужащие Вооруженных Сил Украины, и отличаются они в соответствии с уставом - званием и воинской должностью. Кто там был "блатным", а кто "опущенным", - мне не интересно", - сказал он изданию NV.

По его словам, такое деление у них запрещено.

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"Пункт второй: для нас это не зеки, это наши бойцы, такие же военнослужащие. Мы их обучаем, мы рядом воюем, мы строим человеческие отношения. Само слово "зек" вы слышали сегодня от кого-то из наших по отношению к мобилизованным? Нет! Для нас это "зайчики"", - пояснил Дельфин.

Он добавил, что плохое отношение к новым мобилизованным или отправка бывших заключенных на "мясные штурмы" будет невыгодна для репутации батальона. По его словам, информация об условиях службы быстро доходит до мест лишения свободы, а это влияет на желание заключенных присоединяться к подразделению.

Комбат оценивает уровень своего подразделения как очень высокий, что было доказано в первых боях. Вспоминает случаи, когда смежные бригады, узнав, что рядом на участке будут воевать бывшие осужденные, высказывали по этому поводу скепсис. Однако уже после первых боев извинялись и говорили, что не ожидали подобной готовности и стойкости.

Командир убежден, что эксперимент с созданием подразделений Шквал уже показал свою эффективность и в дальнейшем должен быть расширен. Дельфин является сторонником увеличения количества статей Уголовного кодекса, осужденные по которым могут проситься на фронт. В частности, сейчас запрещено мобилизовать людей, виновных в умышленном убийстве.

"Статья одна, а люди бывают очень разные и обстоятельства разные. Мы способны отбирать адекватных людей даже с такими обвинениями. Мы также способны обеспечить определенный надзор за ними, поэтому гражданские могут не волноваться. А для человека это, возможно, шанс искупить свою вину и начать новую жизнь", - добавил он.

Мобилизация осужденных в Украине

В составе 3-й ОШБр воюют бойцы из числа бывших осужденных после специального курса военной подготовки и в основном это мотивированный хороший личный состав, рассказал экс-командир Азова, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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