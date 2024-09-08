Также боец развеял мифы вокруг мобилизации осужденных граждан.

Главный сержант новосозданного батальона "Шквал" 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Чечен" рассказал об особенностях службы с бывшими заключенными. Он объяснил для журналиста NV, почему принятие закона о мобилизации заключенных - это правильное и полезное решение.

В издании рассказали, что мужчина служит в армии с 2022 года, а именно с момента создания 5-й ОШБ. В 2023 году он получил ранение, однако после лечения вернулся в бригаду, которая стала одной из первых, куда привлекли к мобилизации "спецконтингент". "Чечен" сразу получил одну из главных должностей в процессе подготовки новых солдат и штурмовиков.

В NV объяснили, что "спецконтингентом" официально называют мобилизованных украинцев, которые отбывали наказание в местах лишения свободы, однако почти никто в бригаде не использует этот термин. Кроме того, в батальоне не употребляют слова "зеки" или "арестанты". Однако в подразделении придумали другое прозвище для новых солдат - "зайчики". В частности, на шевроне и логотипе батальона "Шквал" изображен заяц.

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"Я когда начинаю рассказывать, что наш личный состав более мотивирован, чем среднестатистические мобилизованные последней волны, люди удивляются. Но это так и есть. Мобилизованные тоже бывают разные, еще встречаются мотивированные люди, но их все меньше. Все видели случаи с мобилизацией через автобусы ТЦК и тому подобное. У кого будет больше мотивации - у осужденного, который добровольно принял решение вступить в батальон и был ознакомлен с тем, что его ждет, или у человека, которого, условно говоря, схватили по дороге из хлебного магазина?" - отметил риторически "Чечен".

По словам журналиста, во время разговора с главным сержантом батальона развеивается один из самых распространенных мифов о мобилизации осужденных, что якобы они только хотят любым способом покинуть тюрьму, а не защищать родину.

"У нас очень большая часть личного состава - это те, кому оставалось сидеть один год или меньше. А отбыли они уже к тому времени по 3-5 лет. Есть те, кому оставалось отбывать наказание пару месяцев. Есть те, кто писал заявления руководству учреждений, где отбывали наказание, с просьбой дать возможность мобилизоваться еще в 2022-2023 годах, когда еще не было закона. Если мы считаем, что у них нет никакой мотивации и правильных убеждений, а путем мобилизации они пытаются просто "убежать" от тюрьмы, то как объяснить случаи, когда человек добровольно идет к нам, хотя мог за 6-8 недель выйти на свободу? И учтите, что к нам идут не заборы красить", - подчеркнул "Чечен".

Также боец улыбается, вспоминая о том, что оккупанты уже создают фейки о "карателях" ВСУ, которые контролируют и репрессируют освобожденных заключенных, а "заградительные отряды" якобы гонят их вперед на поле боя. По его словам, такие утверждения являются частью российской информационной войны и лжи.

"Надо понимать, что это люди, которые официально подписали контракт с Вооруженными Силами Украины. Мало того, их контракт ровно такой же, как и мой, как и любого военнослужащего. Там есть только один пункт, который отличается и имеет отношение к определенным ограничениям, которые наложены на уволенных. Это абсолютно адекватные ограничения по отсутствию отпуска определенное время, постоянного пребывания в месте постоянной дислокации батальона и так далее. Очевидно, что человек не может мобилизоваться, а на следующий день сесть на автобус и поехать куда-то. Но конечно, никто не водит этих бойцов в кандалах или под дулами автоматов, такого нет ни в коем случае", - заверил главный сержант.

Мобилизация осужденных - последние новости

Ранее экс-командир Азова, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что в составе бригады воюют бойцы из числа бывших осужденных после специального курса военной подготовки. По его словам, в основном это мотивированный хороший личный состав.

"Скажу сразу: большинством из этих людей мы абсолютно как подразделения и как командиры, к которым они попадают, довольны. Это люди в основном мотивированные. Есть один-два из тех, кто [думал], что он схитрит, но это на самом деле единицы. В основном это достаточно мотивированный хороший личный состав", - прокомментировал он.

В свою очередь военнослужащий батальона специального назначения "Шквал" отметил, что бывшие заключенные показывают хорошие результаты на поле боя. По его словам, они имеют желание учиться, всегда готовы к выполнению задач и показывают себя с положительной стороны.

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