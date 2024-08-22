Тех, кто думал, что он схитрит, единицы, делится заместитель командира 3-й ОШБр.

В составе 3-й ОШБр воюют бойцы из числа бывших осужденных после специального курса военной подготовки и в основном это мотивированный хороший личный состав, рассказал экс-командир Азова, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью Radio NV.

"Мы их отбираем, проводим рекрутинг, у нас уже есть военнослужащие, которые уже выполняют боевые задачи, - прошли курс подготовки в учебном центре и в подразделении, и уже выполняют боевые задачи. Скажу сразу: большинством из этих людей мы абсолютно как подразделения и как командиры, к которым они попадают, довольны. Это люди в основном мотивированные. Есть один-два из тех, кто [думал], что он схитрит, но это на самом деле единицы. В основном это достаточно мотивированный хороший личный состав", - сказал Жорин.

По его словам, из этих людей не формируют отдельное подразделение, потому что считают, что это неправильно "и в плане применения, и в плане организации работы с ними".

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"Мы их распределяем по подразделениям, по отделениям. В каждое отделение заходит определенное количество этих людей, чтобы можно было их как можно сильнее интегрировать в нашу атмосферу, в наше подразделение, чтобы они поняли, как это работает, равнялись на командиров, которые у них есть. Чтобы рядом с ними были те, кто уже имеет боевой опыт, и те, кто будет пользоваться у них авторитетом", - отметил заместитель командира 3-й ОШБр.

Жорин объяснил, что собирать бывших осужденных в отдельное подразделение, будет нести определенные риски.

"Потому что все же это контингент с прошлым, который имел определенную специфику. Поэтому мы их распределяем по бригаде, по разным подразделениям. И они так же как и все другие военнослужащие с такими же правами, с такими же условиями выполняют свои боевые задачи после того как пройдут обучение и адаптацию в подразделении", - подчеркнул военный.

Он отметил, что уже несколько выпусков были, которые прошли подготовку, попали в подразделение. И самый первый курс уже прошел адаптацию в подразделении, уже выполняет боевые задачи. Второй курс сейчас заходит в подразделение.

Бывшие осужденные в рядах ВСУ

Ранее в батальоне специального назначения "Шквал" 5-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко заявили, что их бойцы, которые когда-то были осуждены, а сейчас добровольно решили пойти служить в Вооруженные силы Украины, это очень мотивированные военные, которые показывают хорошие результаты на поле боя.

8 мая Верховная Рада приняла законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий осужденных. Заключенные, которые выразят желание быть мобилизованными, смогут пойти служить после решения суда и прохождения ВВК. Но до завершения их срока наказания должно быть не более трех лет.

Сейчас в Украине почти четыре тысячи осужденных воспользовались правом на условно-досрочное освобождение (УДО) в обмен на добровольную мобилизацию в боевые части ВСУ. Освобождение в обмен на военную службу стало возможным в мае - после вступления в силу нового закона.

В июле в Министерстве юстиции сообщили, что в частности семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме, подписали контракты с Вооруженными Силами Украины в обмен на условно-досрочное освобождение.

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