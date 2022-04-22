Также сотни тысяч мариупольцев вывозят в Россию.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, как рашисты относятся к украинцам на захваченных территориях.

В частности, россияне применяют отработанную систему фильтрации и делят мужчин на категории. Некоторых сразу бросают за решетку, других – заставляют работать на агрессора.

"Мужчин делят на три категории. Первая категория – госслужащие и муниципальные работники – они сразу же получают наказание и отправляются за решетку, где их подвергают пыткам. Это может длиться неделями", – заявил городской голова.

В то же время, мужчин, которые не были на госслужбе, привлекают в ряды так называемой "ДНР" или российских войск. Остальные заставляют зачищать следы российских преступлений – разбирать завалы, прятать трупы и т.д.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне постепенно превращают город в настоящее гетто для украинцев. В частности они заставляют местных носить белые повязки, чтобы украинские военные путали их с россиянами.

Накануне президент Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем, но для этого нужна помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

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