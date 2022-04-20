Российские оккупанты заставляют жителей Мариуполя передвигаться по городу только с белыми повязками.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
По словам мариупольцев, россияне уже открыто пригрозили расстрелом.
"Оккупанты от "мягких" предложений носить белые ленты гражданским, как маркер "свой-чужой" перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отметок", - написал он.
Россияне постепенно превращают город в настоящее гетто для украинцев, одновременно используя мирных граждан как приманку для обнаружения огневых точек, подчеркнул Андрющенко.
Блокада Мариуполя и "Азовстали": что известно
Напомним, Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по"Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.