Россияне постепенно превращают город в настоящее гетто для украинцев, подытожил чиновник.

Российские оккупанты заставляют жителей Мариуполя передвигаться по городу только с белыми повязками.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

По словам мариупольцев, россияне уже открыто пригрозили расстрелом.

"Оккупанты от "мягких" предложений носить белые ленты гражданским, как маркер "свой-чужой" перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отметок", - написал он.

Россияне постепенно превращают город в настоящее гетто для украинцев, одновременно используя мирных граждан как приманку для обнаружения огневых точек, подчеркнул Андрющенко.

Блокада Мариуполя и "Азовстали": что известно

Напомним, Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по"Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

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