Ранее РФ отказалась от предложения обмена в Мариуполе по формуле "раненых на раненых".

Освободить гражданских и военных из заблокированного рашистами Мариуполя можно двумя путями: военным и дипломатическим. Для реализации первого нужна помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министрами Испании и Дании в Киеве.

"Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся, чтобы быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно", – заявил украинский гарант.

Что же касается дипломатического, то, по словам Зеленского, им можно деблокировать людей в разы быстрее, и Украина уже предложила несколько вариантов, в том числе с участием посредников, а также по формуле "раненых на раненых", но в России на это не согласны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу соврал президенту страны-агрессора Владимиру Путину о захвате Мариуполя. Защитники города тотчас же отреагировали на этот доклад данными об уничтожении техники оккупантов.

В то же время Путин приказал своему министру отменить штурм "Азовстали", поскольку он "нецелесообразен". Однако позже стало известно, что в городе прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории "Азовстали".

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