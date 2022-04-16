Мужчин собирают и вывозят в подконтрольное оккупантами село Безыменное в Донецкой области, где ранее удерживали "эвакуированных" из Мариуполя.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал подтверждение информации о начале усиленной "зачистки" мужчин в Мариуполе.

В Telegram-канале он опубликовал скриншоты сообщений, вероятно, от одного из местных жителей.

В них говорится о том, что мужчин собирают и вывозят в подконтрольное оккупантами село Безымянное Донецкой области, где ранее удерживали "эвакуированных" из Мариуполя.

Там у них отбирают документы, никуда не выпускают и заставляют ждать на "распоряжение".

По словам мужчины, из Мариуполя их вывезли только с документами и без вещей, ничего не позволив взять с собой.

Он рассказал, что мужчин плохо кормят, а спать некоторым из них приходится сидя.

"Первые подтверждения информации о начале усиленной "зачистки" мужчин в Мариуполе", – написал Андрющенко под фото.

Как сообщал УНИАН, накануне городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что ситуация в Мариуполе – сложная, но город остается украинским.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле Мариуполя находятся более 10 тыс. российских солдат, которые пытаются захватить город.

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