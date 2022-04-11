Маляр объяснила, почему предоставление в открытый доступ информации об оборонной ситуации в Мариуполе пока невозможно.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что предоставление в открытый доступ информации об оборонной ситуации в Мариуполе пока невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Ситуация в Мариуполе действительно крайне сложная. Внимание всей страны сейчас приковано к этому городу. Но Мариуполь - это часть всей нашей глобальной военной операции. Поэтому никакая информация о стратегии или тактике невозможна до завершения операции. Даже военные владеют информацией только в соответствии со своим уровнем. Всей информацией в полном объеме владеют Главнокомандующий и Верховный Главнокомандующий. О каждой мелочи, которую сообщают в Генштаб, на самом деле, уже там известно. Могу заверить, что применяются все возможные и невозможные меры для спасения людей и самой ситуации. Мы должны доверять нашим Вооруженным Силам".

"Мы были готовы к войне до 24 февраля, о чем свидетельствуют наши результаты. Мы готовы к любым сценариям, и, собственно, угроза всех этих сценариев есть. Оборона Мариуполя - чрезвычайно мощная и героическая. Мариуполь сегодня на себе концентрирует большое количество российских войск, и он фактически на себе их задерживает, благодаря чему они не идут дальше".

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не стал комментировать ситуацию с Мариуполем, однако подчеркнул, что связь с подразделениями устойчива и поддерживается.

Ситуация в Мариуполе

Как писал УНИАН, армия РФ и в дальнейшем пытается взять Мариуполь под полный контроль. 11 апреля враг продолжил штурм в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Захват Мариуполя является важной задачей россиян в боях за Восток и юг Украины.

С начала блокады российскими оккупантами Мариуполя уже погибли десятки тысяч местных жителей.

По данным городского совета, рашисты развернули мобильные крематории, чтобы скрыть доказательства своих преступлений против гражданских.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы разгромленные оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромлены украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Наступление в районе Донбасса уже начался. Агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 19 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

В результате действий армии РФ беженцами стали уже 11,4 миллиона граждан, 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других украинских регионах. Россияне убили уже 183 ребенка.

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