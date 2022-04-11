Оккупация Мариуполя является важной задачей россиян в боях за восток и юг Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не стал комментировать ситуацию с Мариуполем, однако подчеркнул, что связь с подразделениями устойчивая и поддерживается.

Об этом он написал в Facebook.

"Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений", - отметил он.

Главнокомандующий добавил, что командование делает "все возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей на всех направлениях".

Ситуация в Мариуполе

Как писал УНИАН, армия РФ и в дальнейшем пытается взять Мариуполь под полный контроль. 11 апреля враг продолжил штурм в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Захват Мариуполя является важной задачей россиян в боях за Восток и юг Украины.

С начала блокады российскими оккупантами Мариуполя уже погибли десятки тысяч местных жителей.

По данным городского совета, рашисты развернули мобильные крематории, чтобы скрыть доказательства своих преступлений против гражданских.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Наступление в районе Донбасса уже началось. Агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

В результате действий армии РФ беженцами стали уже 11,4 миллиона граждан, 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других украинских регионах. Россияне убили уже 183 ребенка.

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