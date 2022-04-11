Отмечается, что стратегической задачей россиян является установление полного контроля над Мариуполем.

Армия РФ и дальше пытается взять Мариуполь под полный контроль. Враг продолжает штурм в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что на Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка.

Еще одной стратегической задачей россиян является установление полного контроля над Мариуполем.

"В городе Мариуполь при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта", – отметили в Генштабе.

Кроме того, враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, однако успеха не имел.

В целом на территории Донецкой и Луганской областей украинские защитники за сутки 10 апреля отбили 4 атаки русских, уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной, 6 автомобилей и 8 артиллерийских систем противника.

Ранее в ВСУ рассказали о героических подвигах защитников Мариуполя, которые войдут в историю

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