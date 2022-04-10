РФ будет пытаться проводить наступление одновременно с севера и с юга.

На Донбассе уже начался первый этап наступления российских войск, ожидается прибытие подкрепления для второго этапа.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Арестович заявил, что РФ будет пытаться проводить наступление одновременно с севера и с юга.

"Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это 10 БТГ (батальйонно-тактических групп — УНИАН), которые приезжают с Дальнего Востока, последние, 5-я армия; и те, кого вывели с севера у нас – от Киева, Чернигова и Сум", — рассказал он.

При этом, по словам Арестовича, подкрепление с Дальнего Востока еще не добралось к позициям для наступления. А войска выведены с севера, еще не готовы к наступлению.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, оккупанты активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что российские оккупанты могут попробовать второй раз штурмовать Киев, а также нельзя исключать наступление на Одессу, как еще одну цель врага.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры президентов Украины и России могут произойти после боевого столкновения на Донбассе, в котором Киев настроен на победу.

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