Около 7,1 миллиона человек были перемещены внутри страны.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) опубликовало обновленные данные о перемещениях украинцев, вызванных войной.

Согласно последнему отчету, около 7,1 миллиона человек были перемещены внутри страны. У каждой второй перемещенной семьи есть дети. 57% составляют пожилые люди, а 30% – люди с хроническими заболеваниями.

Общее число людей, перемещенных внутри страны и за границу, достигло 11,4 миллиона человек.

Международная организация по миграции сообщает, что наиболее насущными потребностью пострадавших людей являются деньги, медикаменты и медуслуги.

По состоянию на 6 апреля агентства ООН и гуманитарные партнеры денежную помощь на сумму около 15,4 миллиона долларов оказали 68 тысячам человек по всей Украине (в среднем около 226 долларов на человека).

"По состоянию на 6 апреля Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) сообщает, что 50% предметов первой необходимости, запрошенных правительством Украины, были доставлены, что покрывает потребности около 100 000 человек", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, Организация Объединенных Наций уже задокументировала 1 480 погибших лиц со времени начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины.

Согласно опросу, проведенному в марте, экономическое положение в результате войны не изменилось лишь у 18% граждан, у 52% - значительно ухудшилось, у 28% - скорее ухудшилось, чем нет.

Также опросы показали, что война разлучила семьи почти половины украинцев, каждый 5-й покинул свой дом.

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