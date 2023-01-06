Самой гуманной считается "добрая казнь", когда наемнику дают шанс погибнуть на поле боя.

Один из наемников ЧВК "Вагнер" на условиях анонимности заявил о применении нескольких видов "казней" для боевиков. Самой распространенной из них является расстрел.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, расстрелять "вагнеровцев" могут практически за что угодно.

"Самая распространенная казнь-это обычный расстрел. Не потому, что гуманно, а потому что прагматично и удобнее всего. Расстрелять могут за борзость с инструкторами, отказ выполнять приказ, за мародерку, алкоголь, сигареты, изнасилование и тому подобное. Но это - именно казнь, тогда как могут просто "наказать": прострелить ногу, сломать ноги, дать очень опасное задание", - рассказал "вагнеровец".

Видео дня

Наемник подтвердил, что "Вагнер" практикует дикарские казни кувалдой. Впрочем, такие казни применяют, когда произошел "большой залет". Кроме того, провинившихся "вагнеровцев" могут пытать, снимать с них кожу и отправлять в бой без реальной возможности вернуться живым.

"Для кувалдинга необходим большой залет - именно предательство. Об этом больше разговоров. Были разговоры, как за предательство своего просаживали животом на тэны для сауны и включали их. Аналогично – снятие кожи и капельница за убийство командиров. Как "добрый" вид казни - однозначно роковая задача, где выжить в принципе не реально: штурм позиций до упора; разведка боем без шанса вернуться и т.д. Нельзя сказать, что это регламентированная казнь, но она стала какой-то традицией, когда бойцу дают шанс на нормальные похороны и выплаты семье", - поделился "вагнеровец".

Казни в ЧВК "Вагнер"

ЧВК Евгения Пригожина практикует "казни" уже не первый год. На войне в Украине эти методы активизировали после массовой вербовки зэков.

Отношение к зэкам не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка-"вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявлял, что Нужин "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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