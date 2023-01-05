В ходе боев за Бахмут вагнеровцы проявили себя как люди-зомби, массово гибнущие в бессмысленных лобовых атаках.

В российской армии и особенно в "группе Вагнера", вероятно, практикуется прием наркотиков для подавления страха у солдат. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы подписчиков в своем YouTube-канале.

Он отметил, что Россия является одним из главных в мире транзитеров наркотических веществ и даже стала площадкой "бартерного мена" одних наркотиков на другие.

"Вполне возможно, они дают им какие-то стимуляторы, которые опускают планку болевого порога, планку страха. Потому что действительно есть примеры, говорят наши солдаты из Бахмута, когда последнего наступающего они "срезают" в пяти метрах от пулемета", – говорит Жданов.

Он подчеркнул, что зафиксировано много подобных примеров, когда наступающие россияне не боятся ни плотного пулеметного, ни артиллерийского огня. По его словам, в таких ситуациях российских солдат можно остановить, только убив или покалечив.

"Я не утверждаю, но, вполне возможно, это могут быть наркотические средства. А может это какие-то стимуляторы, которые снимают ограничения страха, физической боли", - заявил эксперт.

Наркомания в российской армии

Сообщения о массовых случаях употребления наркотических средств российскими солдатами и наемниками появляются регулярно.

Так, в ноябре мэр Мелитополя рассказал о случае, когда "кадыровец" под веществами выстрелил в лицо соседу по палате во время лечения в больнице. О массовой наркомании среди российских солдат ранее заявлял глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Показательно на этом фоне выглядит недавнее заявление владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, сделанное по случаю "демобилизации" группы зэков-наемников. Отпуская боевиков на гражданку, Пригожин призвал их не насиловать женщин и не употреблять наркотики.

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