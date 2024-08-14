Обман и азартная игра: в NYT раскрыли, как украинские войска вторглись в Россию

Силы вдоль границы накапливались постепенно и тайно, но россияне это заметили. Сверху им приказали "не паниковать".

Секретно спланированное вторжение Украины в Курскую область РФ было смелым шагом, направленным на то, чтобы изменить динамику войны и заставить Москву перейти к обороне. Этот гамбит также мог сработать против Украины, говорится в материале The New York Times.

В первые дни вторжения украинские источники начали публиковать ролики с российской территории: объект Газпрома, триколоры, супермаркерт "Пятерочка". Украинцы с восторгом демонстрировали, с какой легкостью они прорвались через границу.

Российские флаги тряпкой летели вниз с флагштоков административных зданий в Дарьино, Свердликово и других населенных пунктах.

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"Просто выбрось", - сказал украинский военный в Дарьино, помогая собрату добраться до триколора.

Дерзкое украинское наступление началось 6 августа. Оно призвано изменить динамику войны. Операция удивила даже ближайших союзников Киева, включая США, и расширила границы разрешенного использования западной военной техники на территории России.

Для России это был почти такой же шокирующий момент, как марш "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным на Москву в июне 2023 года. Расхваленное "безопасностное" государство, которое построил диктатор Владимир Путин, развалилось перед лицом внезапной атаки, не выполнив своей основной задачи - защиты своих граждан. Неписаный общественный договор, что большинство россиян могли жить нормальной жизнью, даже когда Путин вел войну, снова поставлен под сомнение.

Украина продвинулась на десятки км в глубь России и взяла в плен десятки российских солдат. Губернатор Курской области России заявил в понедельник, что Украина контролирует 28 городов и сел.

"Россия принесла войну другим, а теперь возвращается домой", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Это наступление является большой авантюрой, особенно потому, что Россия доминирует на большей части линии фронта в Украине и имеет значительные успехи на востоке. Если украинские войска смогут удержать территорию, они создать большую проблему Путину и получить разменную монету для любых мирных переговоров. Но если России удастся оттеснить украинские войска от и одновременно продвинуться вперед на востоке Украины, украинских военачальников можно будет обвинить в том, что они дали россиянам возможность получить больше позиций, особенно в Донецкой области.

Официальные лица США сообщили, что их не предупредили о "миссии высокого риска". Возможно, украинские чиновники опасались, что американцы попытаются убедить Украину отменить операцию. Украина использовала транспортные средства, оружие и боеприпасы, предоставленные США. Представители США заявили, что наступление Украины не нарушает политики по применению американского вооружения на территории РФ.

Украинские официальные лица молчат о миссии. Лишь в субботу Зеленский впервые публично признал операцию. Украинские военные говорят, что не знали заранее плана. Военные аналитики, которые ежедневно отслеживают войну, сказали, что они были удивлены.

"Это хороший пример того, как современная успешная операция требует экстремальных мер безопасности и обмана", - сказал финский аналитик Паси Пароинен.

Тихое наращивание

Были намеки на операцию. Карты поля боя, составленные независимыми аналитиками, показывают, что солдаты из бригад, которые долго воюют на востоке, незаметно переместились в Сумскую область. Батальон беспилотников 22-й механизированной бригады, который почти год держал оборону в окруженном прифронтовом городе Часов Яр, заметили у границы в середине июля. В этот район также перебросились военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады, которые вели ожесточенные бои под Волчанском Харьковской области, а также бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады.

Россияне это заметили. Российский парламентарий и бывший топ-офицер Андрей Гурулев заявил, что примерно за месяц до атаки российскому военному руководству был предоставлен отчет о том, что "силы были обнаружены и разведданные указывали на подготовку атаки".

"Но сверху пришел приказ не паниковать", - заявил Гурулев.

Любое движение можно было неправильно истолковать как новую оборонительную позицию. Украинская армия иногда делит бригады на меньшие батальоны, разбросанные по полю боя. Кроме того, ходили слухи, что РФ может наступать на Сумы.

Мало кто ожидал, что Украина сможет начать новое наступление. Украинским бригадам не хватало боеприпасов. Даже когда начало поступать новое оружие, настроение было почти фаталистическим. Украинцы шаг за шагом теряют позиции на востоке.

Подполковник по имени Артем рассказал, что Украина перебросила части бригад в район Сум под предлогом обучения и получения новой техники. Шло тяжелое оружие, солдаты селились по домам. Офицерам приказали избегать военной формы при входе в города, чтобы они не привлекали внимания, сказал военный с позывным "Тихий".

Некоторые жители заметили скопление сил. "Может, границу укрепляли, или, может, что-то строили? Все догадывались" - рассказала глава Юнаковского района Елена Сима в пяти милях от границы.

44-летняя воспитательница детсада в Хотине Наталья Вялина рассказала, что несколько ночей ее будил гул тяжелой техники. Она предположила, что другие тоже это слышали. Но в селе "никто ничего не говорил".

Даже в армии многих держали в неведении. "Тихий" сказал, что некоторым подразделениям сообщили о задании только в последний момент.

3 августа, по словам полковника Артема, командир его бригады вызвал старших офицеров на совещание на обочине лесной дороги, чтобы озвучить цели задачи. Перетянуть российские войска из Донбасса в Курск, отбросить российскую артиллерию за досягаемости до Сум, деморализовать россиян, демонстрируя свой интеллект и их провалы в планировании.

"Впереди тяжелые вызовы"

Курская область была более легкой целью, чем другие места вдоль линии фронта на востоке и юге Украины. Там меньше противотанковых рвов и пирамид, известных как зубы дракона, и меньше боевых позиций с людьми, сказал американский аналитик Брейди Африк. Также оказалось, что Россия посеяла меньше мин в Курской области, чем на оккупированных украинских территориях.

"Российские укрепления в Курске менее плотные, чем в других районах, где российские войска построили мощную оборону, например на юге", - сказал Африк.

В обед 6 августа российские власти утверждали, что около 300 солдат, более 20 боевых бронированных машин и 11 танков из 22-й механизированной бригады ВСУ прорвались через границу. Эти заявления были скептическими, учитывая силу пропаганды. Никто не считал, что такое вторжение имело тактический смысл.

Еще сотни украинских сил пошли вперед, прорвали пограничные контрольно-пропускные пункты и прошли две линии обороны. Украинские механизированные бригады двигались быстро.

Украинский пехотинец Александр сказал, что многие российские солдаты сбежали, когда украинцы продвигались вперед. Восемь российских военных сдались на одном блокпосту.

Рано в среду высокопоставленные чиновники США проснулись от шока: они узнали, что накануне более 1000 военнослужащих регулярной украинской армии прорвали границу с мобильными средствами ПВО и РЭБ. Некоторые ехали на бронетехнике, присланной Германией и США.

В четверг официальные лица США заявили, что они все еще требуют от украинских официальных лиц разъяснений относительно логики и обоснования операции. Украинские лидеры информировали высших гражданских чиновников США и высших военных командующих о своих целях.

Американские чиновники сказали, что были удивлены тем, насколько успешно прошла операция, но скептически настроены относительно того, что украинцы смогут сохранить свои достижения. Осуществляя вторжение Украина создала новые уязвимые места на фронте, где ее силы уже растянуты.

Кадры в сети свидетельствуют, что украинские войска порой могли сталкиваться с сопротивлением, хотя визуальных доказательств массовых потерь нет.

Россияне опубликовали видео из села Кремне, на котором обыскивают захваченную украинскую бронетехнику и забирают боеприпасы. На другом видео, снятом в нескольких сотнях метров, российский военный пытался сорвать нашивку с украинским флагом на форме погибшего солдата.

"У всех нас радость в сердце, но мы осознаем, что впереди еще тяжелые вызовы", - говорил военный Александр.

Некоторые украинские войска не удержались от обнародования своих действий. Они публиковали видео и селфи из российских городов, например Суджа, или сел, например Пороз и Дмитрюков, хвастаясь тем, что они наконец перенесли войну в Россию.

Возле магазина "Пятерочка" в Судже один украинский военный сказал, что украинская сеть супермаркетов АТБ намного лучше. "Слава Украине. Нет "Пятерочке", скоро будет АТБ", - сказал он в видео.

Зато четверо военных позировали возле объекта "Газпрома".

"Из Суджи наши новости такие: город контролируется Вооруженными силами Украины. Мир в городе. Все дома целы. Желаю всем мирного неба" - сказал один из них, держа автомат на фоне украинского флага.

На одном видео украинская бронетехника движется по дорогам в Курской области. Другой военный показал большую колонну сожженной российской техники вблизи города Рыльск. В некоторых грузовиках можно было увидеть тела.

Примерно через три дня после начала вторжения украинцы уничтожили склад боеприпасов на российском военном аэродроме в Липецке.

"Независимо от того, был ли удар непосредственно связан с наступлением на земле, Курская кампания Украины де-факто приносит пользу", - сказал Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны.

Хаотичная эвакуация

Для россиян вблизи границы вторжение прибыло с громким грохотом. 49-летний россиянин Роман сказал, что обстрел разбудил его в 3:30 утра в его деревне вблизи Суджи 6 августа. На следующий день они с женой поехали в Курск. Той ночью они вернулись, чтобы эвакуировать своих родителей, ехали по боковым дорогам с выключенными фарами, неоднократно останавливаясь, чтобы послушать дроны.

Он и другие сказали, что вторжение стало таким шоком для властей, что жителям пришлось полагаться друг на друга.

Житель Суджи по имени Иван сказал, что пытается эвакуировать жителей. Позже в тот же день он написал, что находится в больнице. Его автомобиль попал под обстрел.

"Нас всех выбросили. Люди помогают чем могут. Правительству безразлично", - сказал Иван.

The Times просмотрела несколько спутниковых снимков, сделанных после 6 августа, которые показали, что в Судже и соседнем селе Гончаровка повреждены или разрушены по меньшей мере два десятка зданий, включая дома, жилой дом, АЗС и вспомогательные здания школы искусств.

По мере того, как вторжение расширялось, Курск наполнился беженцами. Они стояли в очередях за помощью в центры помощи. Нервы были на пределе из-за нестабильной мобильной связи и непрерывных предупреждений о воздушных ударах. Автобусы останавливались, когда раздавались сирены. Те, кто не мог позволить себе такси, шли на работу пешком.

Другое дело, изменит ли вторжение взгляды людей на войну. На государственном телевидении Кремль преуменьшил значение наступления, а не рассматривал его как следствие вторжения России в Украину.

"Есть много разных мнений о войне. Но относительно того, что думают люди, все считают, что это трагедия", - сказал курский активист Ян Фурцев.

Бои в Курской области - что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Владимиру Зеленскому, что сейчас под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

При этом на фоне украинской операции в Курской области РФ начала выводить подразделения из Украины.

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