Украинские воины уничтожили уже 153 единицы российской бронетехники на подступах к своим позициям.

Плацдарм в Крынках на левом берегу Херсонской области стал одной из крупнейших ловушек для российских оккупантов от ВСУ за всю войну.

Как сообщает аналитик Bild Юлиан Репке, сейчас около 300 украинских солдат удерживают разрушенное село Крынки. Площадь этого плацдарма составляет около 1 квадратного километра.

Отмечается, что оккупанты посылают туда новые и новые колонны бронетехники, но попадают в ловушку, поскольку ВСУ обстреливают их с правого берега.

Видео дня

"Чего россияне не понимают или не хотят понять: они попадают в одну из самых страшных ловушек за всю войну. Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра. С помощью дронов-камикадзе, западной высокоточной артиллерии и средств РЭБ они уже почти три месяца отражают каждую волну российских атак", - пишет Репке.

По его подсчетам, за время обороны Крынок украинские воины уничтожили 153 единицы российской бронетехники:

19 танков;

58 БТР;

35 армейских грузовиков;

12 РСЗО;

6 САУ.

Украина потеряла в пять раз меньше - 31 единицу бронетехники. При этом из них 16 артиллерийских систем.

Ситуация в Крынках

По данным ISW, у российских оккупантов на левобережье Херсонской области серьезные проблемы с командованием и связью усугубляются. Захватчики по несколько часов ждут от командования разрешений на поражение артиллерией определенных целей, а командиры требуют предварительно предоставлять фото и видеоподтверждение этих целей.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что украинские воины на левом берегу Днепра в Херсонской области не просто удерживают плацдарм, но и расширяют его.

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