Проблемы захватчиков с каждым днем только усиливаются, с тех пор как сменили командование группировки войск на этом направлении.

У российских оккупантов на Левобережье Херсонской области серьезные проблемы с командованием и связью усугубляются. Захватчики по несколько часов ждут от командования разрешений на поражение артиллерией определенных целей, а командиры требуют предварительно предоставлять фото и видеоподтверждение этих целей.

Как рассказали в Институте изучения войны (ISW), у оккупантов на этом направлении есть дефицит систем РЭБ для противодействия беспилотникам. Кроме того, россияне несут клосальные потери в технике. Например, вблизи Крынок уничтожают до 90% российской техники.

Российские источники подтверждают, что боеспособность российских войск на левом берегу Днепра значительно подорвана. Россияне жалуются, что проблемы с командованием и связью не только не решаются после замены командования российской группировки "Днепр", а даже усиливаются. После назначения командующим группировки Михаила Теплинского оккупантов чуть реже гонят на "мясные" штурмы в районе Крынок.

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На этом направлении россияне пока не могут сбивать украинские самолеты и вертолеты, поскольку не получают от командования своевременного разрешения. Кроме того, захватчики часами ждут приказа бить артиллерией по определенным целям.

Также оккупантам донимает нехватка систем РЭБ для противодействия украинским беспилотникам, которые в районе Крынок активно применяются и наносят захватчикам значительные потери.

Один из российских "военкоров" также призвал российское командование прекратить перебрасывать в Крынки и прилегающие районы технику, ведь, по его словам, украинские воины уничтожают там до 90% военной техники оккупационной армии.

Военный эксперт Константин Машовец отмечал, что дислоцированные к юго-востоку от крынок части 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии "горят желанием" вести мощные атаки ради истощения Сил обороны. Командование этого полка считает целесообразным придерживаться тактики изнурительных фронтальнтых атак.

Во время боев в районе Крынок российские войска понесли значительные потери, особенно сильно пострадали части 104-й воздушно-десантной дивизии.

"ISW постоянно наблюдает за жалобами россиян на неадекватное командование, координацию между подразделениями и внутри подразделений, противовоздушную оборону, огневую поддержку и РЭБ с ноября 2023 года, но продолжает оценивать, что эти сообщения о тактических проблемах не всегда приводят к значительным оперативным последствиям", – говорится в отчете.

Левый берег Херсонщины - последние новости с фронта

В середине ноября 2023 года в украинской армии впервые подтвердили, что наши воины закрепились на плацдармах на левом берегу Днепра. Военный обозреватель Денис Попович осенью говорил, что наши бойцы пытались объединить в один плацдармы, на которых закрепились, чтобы "туда перегнать технику и что-то делать в более широком формате".

9 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на южной части нашего государства россияне снова вернули штурмовые действия на отметку 10+.

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